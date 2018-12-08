حسن أحراث - الصبار وبوعياش وبنيوب: أوراق محروقة

2018/12/08 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث الصبار وبوعياش وبنيوب: أوراق محروقةتم في أجواء اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة (2018) تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد شوقي بنيوب مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان.وقد سبقهم "القيدوم" محمد الصبار بمسافة طويلة الى الأمانة العامة للمجلس.لا يخفى أن هذه التعيينات ترمي الى تجميل وجه النظام وتأثيث محيطه، خاصة أمام كاميرات وأعين الخارج.كما أنها تسعى الى حجب ......

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