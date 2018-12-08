شاكر الناصري - السترات الصفراء ما بين العراق وفرنسا!

2018/12/08 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاكر_الناصري في تحرك لافت، ارتدى المتظاهرون في العراق، في البصرة وبغداد، السترات الصفراء، للتماهي مع حراك السترات الصفراء في فرنسا، للتعبيرعن احتجاجهم ضد الواقع الحياتي والمعيشي البائس الذي يعصف بحياتهم، فيما تنخر البطالة أعمار وحياة وآمال الملايين من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل تبعدهم عن واقع الفقر والتهميش والاهمال.وضد السلطة وقراراتها وفسادها وانحطاط برنامجها السياسي.من المؤكد أن حراك السترات ا......

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