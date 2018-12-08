سوبر ماريو| أرقام ماندجوكيتش المذهلة بعد ديربي إيطاليا

2018/12/08 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترفاز يوفنتوس الإيطالي على ضيفه إنتر ميلان بهدف نظيف في قمة منافسات الأسبوع الخامس عشر للكالتشيو.

سجل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش هدف الفوز في الدقيقة 66، من رأسية بعد عرضية أرسلها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.



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تلك المباراة حملت الرقم 27 من حيث تسجيل ماندجوكيتش في الدوري الإيطالي، حيث سجل 29 هدفاً في 27 مباراة مختلفة.

تلك المباريات فاز بها يوفنتوس جميعاً بلا استثناء، يوفي لا يتعادل حتى حين يسجل ماريو.

أيضاً سجل المهاجم الكرواتي ضد بقية الخمسة الأوائل في ترتيب الكالتشيو، حيث سجل في شباك لاتسيو ونابولي وميلان وأخيراً إنتر الليلة.





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