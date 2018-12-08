أمريكا: روسيا ونظام الأسد البعثي يحاولان إخفاء حقائق بسوريا عبر هجمات كيماوية

2018/12/08 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الخارجية الأمريكية، روسيا، أمس الجمعة، بمحاولة إخفاء حقائق في سوريا، عبر افتعال هجمات كيماوية واتهام المعارضة بتنفيذها.

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