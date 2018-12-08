محمد أبو قمر - بين دخول الاسلام إلي مصر ودخول العرب إليها

2018/12/08 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر تُري كم من الزمن استغرقه الشعب المصري لينقل حكمته وعلمه ومعارفه وقيمه الانسانية وإيمانه بالعدل والمساواة وقبوله للآخر وعشقه للعمل وفنونه المختلفة ونسقه الأخلاقي إلي اللغة العربية التي فُرضت عليه فرضا ، وهل نجح في نقل كل خبراته ومعارفه القديمة تلك إلي اللغة العربية ، أم أنه مازال يحاول حتي الآن ، بل وما زال في حاجة إلي ألف سنة أخري لكي ينقل كل تراثه ويموضعه في لغة لم تكن لغته وإنما فُرضت عليه فرضا ......

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