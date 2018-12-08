هشام الهاشمي: إذا تحالف الصدر مع الإعمار ستخرج تظاهرات مليونية في المنطقة الخضراء

2018/12/08 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هشام الهاشمي، الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية والجماعات المتطرفة، إن هناك احتمال ، في حال قرار مقتدى الصدر الذهاب إلى المعارضة مع تحالف الإصلاح والاعمار والمضي بعزل الوزراء الذين فرضوا عليه في حكومة عبدالمهدي.

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