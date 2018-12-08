إسلام زيباري: لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعلان حالة الطوارىء لإنقاذ العراق

2018/12/08 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إسلام زيباري، المسؤول العسكري في قوات البيشمركة الكردية، إن الحل الوحيد لإنقاذ العراق وشعبه من مستقبل أكثر ظلاماً وخراباً هو إعلان حالة الطواريء.

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