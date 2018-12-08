ابراهيم الجندي - 14 - كلام عمر بن الخطاب .. قرآن

2018/12/08 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الرابعة عشرة: البقرة 91 - 9891- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قيل ( مبني للمجهول ) من القائل ( واذا قيل لهم ) الله ام النبي محمد ؟ آمنوا بما انزل الله ( أي القرآن......

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