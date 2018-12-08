حدث في مثل هذا اليوم 8 كانون الأول

2018/12/08 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

8 ديسمبر أو 8 كانون الأول أو يوم 812 (اليوم الثامن من الشهر الثاني عشر) هو اليوم الثاني والأربعين بعد الثلاثمائة (342) من السنة، أو

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