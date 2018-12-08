2018/12/08 | 03:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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8 ديسمبر أو 8 كانون الأول أو يوم 812 (اليوم الثامن من الشهر الثاني عشر) هو اليوم الثاني والأربعين بعد الثلاثمائة (342) من السنة، أو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث في مثل هذا اليوم 8 كانون الأول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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