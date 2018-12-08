رئيس المخابرات التركية في أمريكا للقاء مسؤولي مخابرات وأعضاء بمجلس الشيوخ

2018/12/08 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت مصادر إن رئيس المخابرات التركية سافر إلى واشنطن للقاء أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في المخابرات في محاولة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بعد تدهورها الصيف الماضي.وقالت خمسة مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر أسمائها لرويترز إن هاكان فيدان، وهو من المقربين للرئيس رجب طيب أردوغان، التقى مع أعضاء في مجلس […]

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