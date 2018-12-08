تداول فيديو يوضح

2018/12/08 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ما وصفوه بـ"الفرق" بين اهتمام الإعلام بتصريحات وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ونظيره القطري، سعد الكعبي، على هامش اجتماعات الدول المصدرة للنفط في النمسا.

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