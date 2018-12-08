تقرير| في الشتاء سيول وفي الصيف جفاف.. كوارث تفضح حقيقة البنية التحتية في العراق

2018/12/08 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت موجة الأمطار التي طالت مناطق واسعة من العراق خلال الأيام القليلة الماضية، مستوى التردي في البنى التحتية وعجز الحكومة عن احتواء تداعيات أي طارئ بعدما تقطعت السبل بآلاف السكان في مناطق متفرقة عزلتها السيول وعطلت التواصل معها.

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