2018/12/08 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تودي الحوادث المرورية بعدد متزايد من الأشخاص في العالم، بحسب ما حذرت منظمة الصحة العالمية، مع 1.35 مليون قتيل سنوياً، معربة عن قلقها من غياب إجراءات السلامة في الدول الفقيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوادث السير في العالم.. قتيل كل 24 ثانية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوادث السير في العالم.. قتيل كل 24 ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).