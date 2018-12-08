ترامب يجري تغييرات جديدة في صفوف كبار المسؤولين

2018/12/08 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه اختار الشخصيتين اللتين ستشغلان منصبي وزير العدل وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة في تغيير جديد في إدارته التي شهدت الكثير من الاضطرابات.وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير العدل السابق وليام بار لشغل المنصب مرة أخرى كما سيرشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لمنصب […]

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