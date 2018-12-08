2018/12/08 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللهم إنا نسألك ..

باسمك العظيم الأعظم ..

الذي إذا دُعيت به أجبت ..

وإذا سُئِلْت به أعطيت ..

وبأسمائك الحسنى كلِها ..

ما علمنا منها ..

وما لم نعلم ..

أن

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