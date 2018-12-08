2018/12/08 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلما مرّ يوم على طلب أدمن المجموعة تحالف سائرون على الواتساب مقتدى الصدر من اعضاء تحالف سائرون إعاقة إستكمال تشكيل في الحكومة العراقية عبر كروب الواتساب لتحالف سائرون التي تم نشر محادثة بشكل كامل، تتوضح أكثر الأهداف التي يسعى السيد مقتدى الصدر إلى تحقيقها من خلال هذا الإعاقة الذي لم يكن موضوعاً لا في حساب … الواتساب وسر عرقلتة إستكمال التشكيلة الحكومية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الواتساب وسر عرقلتة إستكمال التشكيلة الحكومية كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الواتساب وسر عرقلتة إستكمال التشكيلة الحكومية) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الواتساب وسر عرقلتة إستكمال التشكيلة الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).