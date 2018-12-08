الجبهة التركمانية تقاطع جلسة استكمال الحكومة الاتحادية: العراق آخر بلد يحترم حقوقنا

2018/12/08 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي اليوم الجمعة، أن العراق هو آخر بلد يحترم حقوق مكونهم، مؤكدًا عدم مشاركتة في أي جلسة تشاورية في حال غياب الاستحاق القومي التركماني عن الكابينة الحكومية.

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