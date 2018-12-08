تواصل احتجاجات

2018/12/08 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمّع صباح أمس الجمعة الآلاف من المعلمين في وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتعليم في أنحاء البلاد، للاحتجاج ضد تعطل المفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب مالية.

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