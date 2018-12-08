فرنسا: نشر 90 ألف شرطي لتأمين احتجاجات

2018/12/08 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران، بأن الشرطة نشرت حوالي 90 ألف شرطي لتأمين الاحتجاجات التي يتوقع أن تخرج عن السيطرة وتشهد أعمال عنف وتخريب.

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