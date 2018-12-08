بوتين: ندرس إشراك اليونان في

2018/12/08 | 04:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

TASS

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى احتمال إشراك اليونان في مشروع خط الغاز "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البحر الأسود.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عقد اليوم الجمعة في موسكو، أشار بوتين إلى أهمية التعاون بين البلدين في الطاقة، حيث تمثل روسيا شريكا معتمدا لليونان على مدار سنوات وتغطي إمداداتها من النفط والغاز لهذا البلد أكثر من 50% احتياجاته بالنفط و10% من الغاز.

ويهدف مشروع "السيل التركي"، لضخ الغاز الروسي عبر البحر الأسود بواسطة خطين، الأول لتوفير الغاز للمستهلكين الأتراك، والثاني لتعيد تركيا توزيعه على بلدان جنوب وجنوب شرقي أوروبا.

وأبدى الرئيس الروسي استعداد موسكو "للنظر في إمكانية إشراك شركات يونانية في المشاريع الروسية الكبرى لتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر المسار الجنوبي".

وأوضح بوتين فكرته بالقول: "يدور الحديث أيضا عن إمكانية انضمام جنوب أوروبا عبر اليونان إلى السيل التركي، نبحث المسألة مع شركائنا الأتراك واليونانيين..



هذا الأمر محتمل جدا".

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن مد أنابيب "السيل التركي" عبر أراضي اليونان إلى إيطاليا وصولا إلى وسط أوروبا "سيعزز دور بلاده في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي".

المصدر: وكالات

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