تعادل صعب لليغانيس مع خيتافي

2018/12/08 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومنح الاوروغوياني ليوناردو كابريرا الاسبقية لخيتافي (39) قبل ان يعادل الكاميروني الان روميرو نيوم الكفة لليغانيس (64).

وهو التعادل الخامس لليغانيس صاحب المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس مؤقتا برصيد 21 نقطة.

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