2018/12/08 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت التي تناشد فيه الحكومة الفرنسية التهدئة والتنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيدت نقابات بينها "نقابة الشرطة" لتظاهرات "السترات الصفراء" اليوم السبت، وتحبس فرنسا أنفاسها انتظارا لـ"سبت" يبدو عاصفا، بعد دعوة حركة "السترات الصفراء" الفرنسيين إلى الخروج في مظاهرات جديدة للأسبوع الرابع على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إضراب "نقابة الشرطة".. مشهد ثلاثي الأبعاد في فرنسا واستعدادات لمواجهة تظاهرات "السترات الصفراء") نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إضراب "نقابة الشرطة".. مشهد ثلاثي الأبعاد في فرنسا واستعدادات لمواجهة تظاهرات "السترات الصفراء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).