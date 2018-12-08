حماس تنجو بفارق بسيط من قرار أميركي يدينها دوليا

2018/12/08 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة – صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس ضدّ مشروع قرار أميركي يدين حركة حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، في خطوة اعتبرتها

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