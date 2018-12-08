تحالف غير معلن بين تركيا وإيران وقطر: تكتل يكرس حالة الضعف

2018/12/08 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة ما يحيل التحالف بين مجموعة من القوى أو الدول إلى فكرة تكريس القوة واستثمار مميزات كل جهة في بناء خارطة تكتل

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