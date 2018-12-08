التوتر والخوف يسودان فرنسا عشية يوم جديد من الاحتجاجات 

2018/12/08 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس شهدت فرنسا الجمعة توتّراً شديداً عشية تظاهرات جديدة ل”السترات الصفراء” تثير مخاوف من تكرار أعمال العنف والشغب التي دارت في باريس السبت الماضي، وهو سيناريو تسعى الحكومة لتفاديه بأيّ ثمن، واصفةً حركة الاحتجاج بأنها “وحش” خارج عن السيطرة.وحذّر وزير الداخلية كريستوف كاستانير قبل ظهر الجمعة بأنّ “القوة ستبقى للقانون”، عارضاً تدابير […]

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