المحقّق الخاص مولر: روسيا سعت منذ عام 2015 إلى “التعاون” مع حملة ترامب

2018/12/08 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف المحقّق الخاص روبرت مولر في مذكرة قدّمها للمحكمة الجمعة أنّ مسؤولاً روسيّاً عرض على حملة الرئيس دونالد ترامب “التعاون على مستوى حكومي” في تشرين الثاني2015، أي قبل وقت طويل من الاتصالات المعلنة بين الجانبين.وقال المحقّق الخاص في قضيّة التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية إنّ المسؤول الروسي الرفيع المستوى الذي لم […]

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