تقلبات ترامب.. تيلرسون كان شخصا رفيعا وأصبح غبيا وكسولا

2018/12/08 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ريكس تيلرسون لتولي منصب وزير الخارجية مطلع 2017، وصفه بأنه شخصية رفيعة من الطراز العالمي، وأشاد

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