2018/12/08 | 06:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط ثامر الغضبان ،اليوم الجمعة، ان منظمة اوبك تتفق مع منتجين من خارج المنظمة على خفض الانتاج بمقدار مليون و٢٠٠ الف برميل يوميا لمدة ستة اشهر.

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