نبيل معلول: الإصابات هي السبب وراء تراجع الدحيل

2018/12/08 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر يعتقد نبيل معلول، المدير الفني لنادي الدحيل القطر أن سبب تراجع نتائج فريقه في الفترة السابقة، هو كثرة الإصابات التي لحقت باللاعبين المؤثرين في الآونة الأخيرة.

وتعادل الدحيل، بهدف لكل فريق أمام قطر في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في إطار مباريات الجولة الـ 15 من دوري نجوم قطر.

وقال معلول في تصريحات عقبت اللقاء: "غياب لاعبين مهمين، أمثال إسماعيل محمد ونام تاي هي وكلود أمين، بالإضافة إلى إصابة لويس مارتن وعاصم مادبو وعلي عفيف، ليس سهلا".



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وواصل: "في اعتقادي ان الفريق يدفع ثمن مثل تلك الغيابات، أنا لا أحب التبريرات ولكن هذه حقيقة الموقف".

وتابع: "النتيجة امام قطر ليست عادلة، سيطرنا على مجريات اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص، فرصة واحدة منهم كانت كفيلة بتغير الأمور ولكن تلك هي كرة القدم".

الجدير بالذكر أن الدحيل يتصدر جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن السد صاحب المركز الثاني.





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