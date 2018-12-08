الرافدين يمنح المواطنين والموظفين قروضاً لشراء وحدات سكنية

2018/12/08 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين منح قروض للمواطنين والموظفين تصل إلى ٧٥ مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه وانطلاقا من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين ولغرض المساهمة في التخفيف من أزمة السكن والتشجيع على تسويق الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية تقرر منح القروض حسب الرقعة الجغرافية لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية المنفذة حديثا في كافة محافظات العراق، على ان تكون نسبة إنجاز الوحدة تؤهلها لتقديم سندها للرهن ضمانا للقرض وباسم المقترض حصراً.

وأشار البيان إلى انه بإمكان المواطن الراغب بشراء وحدة سكنية من المجمعات السكنية التي تم إنجازها وتأهيلها من قبل شركات عدة في بغداد والمحافظات، ان يقوم بتزويد المصرف بسند الشقة السكنية حتى يتم منحه قرض ٧٥ مليون دينار.

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