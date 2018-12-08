التغيرات المناخية تهدد خصوبة الأراضي في دلتا النيل 

2018/12/08 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس على امتداد البصر، تنتشر الحقول الخضراء الكثيفة في دلتا النيل، المعروفة بخصوبة تربتها، لكنها أصبحت اليوم مهددة بسبب التغير المناخي الذي يساهم في الحد من مواردها من المياه العذبة.ويشكو طلعت السيسي وهو فلاح يزرع القمح والذرة ومحاصيل أخرى منذ ثلاثين عاما في محافظة المنوفية بجنوب الدلتا من أن “النيل ينخفض والمياه […]

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