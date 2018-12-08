نسب اغمار من 45 إلى 60 بالمائة في اهوار ذي قار

2018/12/08 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة عن تحقيق نسب اغمار في اهوار محافظة ذي قار بلغت 60 بالمائة في هور ابو زرك و45 بالمائة في اهوار قضاء الجبايش، مرجعة ذلك لأعمال تشكيلات الوزارة بالمحافظة في تحويل جزء من مياه الامطار والسيول من محافظتي واسط وميسان بهدف تعزيز المساحات المغمورة بالمياه والحفاظ على الواقع البيئي والإحيائي.





وكالات:أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة عن تحقيق نسب اغمار في اهوار محافظة ذي قار بلغت 60 بالمائة في هور ابو زرك و45 بالمائة في اهوار قضاء الجبايش، مرجعة ذلك لأعمال تشكيلات الوزارة بالمحافظة في تحويل جزء من مياه الامطار والسيول من محافظتي واسط وميسان بهدف تعزيز المساحات المغمورة بالمياه والحفاظ على الواقع البيئي والإحيائي.وقال بيان للوزارة تلقى المربد نسخة ان هذه النسب أسهمت في تحسين نوعية المياه وخفض نسب الأملاح فيها بالإضافة إلى تطهير المنافذ والانهار المغذية للاهوار وتجهيز مربي الثروة الحيوانية بالمياه الصالحة للشرب.المصدر: المربد

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