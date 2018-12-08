نائبة عن البصرة تدعو الحكومة العراقية لاستدعاء سفير الكويت

2018/12/08 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم السبت، الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية ولجنة العلاقات النيابية باستدعاء سفير الكويت الى العاصمة بغداد وتوضيح ما نشر عن مقبرة جماعية لرفات ٥٠ مقيم عراقي في دولته.

وذكرت البجاري في بيان تلقته "الغد برس" إنه "في الوقت الذي تطالب فيه دولة الكويت بمستحقاتها المالية المترتبة على اثر دخول القوات العراقية لها في زمن النظام المقبور، عليها ان تدفع ثمن قتل النفوس البريئة وحرمة دماء الأبرياء في ارضها".واضافت النائبة إنه "في الوقت الذي نرتبط به مع الجارة الكويت وتربطنا بها علاقات تاريخية طيبة لا يعكس تصرفاتها بعض الأفراد يجب ان توضح موقفها عن اخفاء مقتل ٥٠ مقيم عراقي بذريعة انهم عراقيون وتزامن وجودهم مع دخول القوات العراقية وهذا لا يعد مبرر للقتل والتنكيل".يذكر ان معلومات ذكرها احد المنتسبين في القوات الكويتية ان جهات أمنية معروفة قامت بقتل ٥٠ مقيم عراقي في دولة الكويت اثناء دخول القوات العراقية في النظام المقبور لعام ١٩٩١.

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