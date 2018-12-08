الشمري يدعو الكتل السياسية لإبعاد الموازنة عن خلافاتهم واقرارها قبل نهاية العام الحالي

2018/12/08 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم السبت، الكتل السياسية الى ابعاد الموازنة عن اي خلافات واقرارها قبل نهاية العام الحالي.وقال الشمري في بيان تلقته "الغد برس"، ان "البرلمان وخلال الفترة السابقة انشغل بالكابينة الوزارية ومرشحي الوزارات المتبقية والتي على ما يبدو ستأخذ وقتا اخر للانتهاء منها".

واضاف ان "على الكتل السياسية الاسراع بتقديم ملاحظاتها ومطالبها بخصوص الموازنة العامة للعام المقبل الى اللجنة النيابية الخاصة بها لتقديمها للنقاش مع اللجنة الحكومية من اجل الانتهاء منها وعرضها على المجلس لإقرارها بالفترة القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي".واوضح ان "اغلب الكتل السياسية لا تريد الاستمرار بخلافاتها ان كانت حول تكملة الكابينة الوزارية او امور اخرى بل تريد التركيز على الموازنة العامة واقرارها بشكل منصف لجميع العراقيين".وشهدت الفترة الماضية استمرار الخلافات حول تكملة الكابينة الوزارية في ظل خشية غالبية النواب من ان الامر سيؤثر على نقاشات اللجنة المشتركة البرلمانية والحكومية حول الموازنة العامة للعام المقبل رغم اشارة عدد من النواب الى عدم التأثير السلبي عليها.

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