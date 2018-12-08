نائب عن سائرون: اجتماع سيعقد الليلة بين الكتل السياسية ورئيس الحكومة لحسم تكملة الكابينة الوزارية

2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، عن اجتماع سيعقد الليلة بين رؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بهدف الاتفاق على حسم الكابينة الوزارية خلال جلسة البرلمان ليوم غد.

وقال الزيادي في تصريح إنه حال خرج الاجتماع بتوافق سياسي حول المرشحين سيتم التصويت غدا على الكابينة الوزارية، وبخلافه سيؤجل الموضوع إلى الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن رئاسة البرلمان قد كشفت عن خلو جدول الأعمال لجلسة مجلس النواب ليوم غد من فقرة إكمال الكابينة الوزارية، مبينة في بيان إن جدول الأعمال يتضمن فقط استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين ، مبينة ان الجلسة تبـدأ الساعــة الواحدة بعد الظهر.

يذكر بأن مجلس النواب قد رفع جلسته يوم أمس الخميس إلى يوم غد السبت، فيما خلى جدول الجلسة السابقة أيضا من فقرة التصويت على ما تبقى من وزارات حكومة عادل عبد المهدي.

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