الجيش الأميركي ينعى كلبا أنقذ حياة جنود

2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى متحدث باسم الجيش الأميركي قبل أيام كلبا توفي إثر اشباك جنود أميركيين مع أفراد من حركة طالبان بأفغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وكان الرقيب لياندرو جاسو قد قتل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال غارة ضد مسلحي القاعدة في محافظة نيمروز الجنوبية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أصيب كلب تابع للجيش الأميركي يدعى مايكو، كان مشاركا في الهجوم.

واستطاع الكلب مايكو البقاء على قيد الحياة لأيام إلا أنه توفي الثلاثاء متأثرا بجراحه، بحسب صحيفة "ستارز أند سترايبس" الصادرة عن وزارة الدفاع الأميركية.

وقال المتحدث باسم كتيبة المغاوير الأميركية الخامسة والسبعين بالجيش الأميركي "إن تصرف الكلب مايكو البطولي، أنقذ حياة مرافقه وبقية الجنود".

وولد مايكو بهولندا في عام 2011، ووصل إلى الولايات المتحدة في منتصف 2017، ثم أرسل إلى أفغانستان عندما كان عمره 7 سنوات.

واشترك الكلب مايكو في نحو 50 اشتباكا رفقة كتيبة المغاوير والتي تعرف بـ 75th Ranger Regiment، تتلخص أهدافها في اعتقال مقاتلين تابعين لطالبان أو الكشف عن عبوات ناسفة أو إخلاء أبنية.

وبحسب سيرة ذاتية عن الكلب نشر جزء منها في موقع "ستارز أند سترايبس"، فإن مايكو قد تولى رعايته نحو خمسة مربيين خلال خدمته بالجيش الأميركي، والتي أثبت فيها "التزامه بنسبة 100%، فقد كان يؤدي مهامه على أكمل وجه، بغض النظر عن خطورة العملية أو طولها أو كم مبنى يتعين إخلاؤه".

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