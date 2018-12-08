رسميًا.. ميسي يحضر نهائي كأس ليبرتادوريس

2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، حضور الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الأحد المقبل، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، في ملعب "سانتياجو برنابيو".وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة البروتوكول بالاتحاد الإسباني أعلنت عن تواجد ميسي في ملعب المباراة.وتحدثت مؤخرا تقارير عديدة عن تواجد ميسي خلال المباراة بالبرنابيو، معقل ريال مدريد، لكن دون أي تأكيد من قبل اللاعب أو الاتحاد الإسباني، حتى ظهر التأكيد اليوم الجمعة.وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2)، بملعب "لا بومبونيرا" معقل البوكا.

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