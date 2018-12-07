الحشد الشعبي يهنئ الايزيديين بمناسبة بدء اعيادهم

2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم هيئة الحشد الشعبي، بازكى آيات التهاني والتبريكات الى الايزيديين في العراق والعالم بمناسبة احياء أول ايام اعيادهم المباركة التي بدأت اليوم الجمعة.وتؤكد هيئة الحشد الشعبي بهذه المناسبة ان احتفالات ابناء شعبنا من الايزيديين باعيادهم دليل على ان هذا المكون من مكونات العراق سيبقى حيا وجزءا اصيلا من الشعب العراقي الحبيب الذي اراد الإرهاب ...

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