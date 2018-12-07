2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة خدمية للحشد الشعبي في الموصل (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحشد الشعبي الإلكتروني بتاريخ: 2018/12/08 | 08:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحشد الشعبي.

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