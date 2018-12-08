2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – كركوك هدد قوات الحشد الكاكائي والذي تحمي القرى الكاكائيين بداقوق، بالانسحاب من مواقعها بسبب عدم صرف رواتبهم الشهرية منذ اكثر من عام، ويحذر المواطنين من عواقب انسحاب تلك القوة من مناطقهم.الكاكائيين والذين يقطن اغلبهم في قرى قضاء داقوق (44 كم جنوبي كركوك)، تعرضوا لهجمات مسلحة والقتل والاختطاف في الاشهر القليلة الماضية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب عدم صرف رواتبهم الحشد الكاكائي يهدد بالانسحاب من داقوق كركوك ناو.

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