2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – كركوك باشرت المحكمة الادارية في بغداد بالنظر في الدعوى المقامة امامها من قبل قائممقام قضاء داقوق المقال، ضد كل من محافظ كركوك وكالة ورئيس مجلس القضاء ، بعد تقديمه طعنا ضد قرار اقالته من منصبه.سبق وان أرجأت المحكمة البت في الدعوى يوم 22 تشرين الاول، بسبب عدم حضور المدعى عليهم كل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احدث تفاصيل الدعوى المقامة من قبل قائممقام داقوق ضد راكان الجبوري كركوك ناو.

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