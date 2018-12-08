مغنية سورية تبعث برسائل حنين وسلام لبلدها من تركيا

2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغنية سورية تبعث برسائل حنين وسلام لبلدها من تركياقدمت المطربة السورية لينا شاماميان المعروفة بأدائها أغاني تراثية عربية أصيلة، مجموعة من الأغاني على خشبة مسرح "جمال رشيد ري" باسطنبول حملت رسائل حنين وسلام لوطنها سوريا.واستهلت الفنانة الحفل الغنائي وغنت: "يللا تنامي ولن اذبح الحمام، وسأرسلها لسوريا"، وتفاعل أكثر من ألف شخص حضروا الحفل في قاعة مسرح تابع لبلدية اسطنبول مع أغانيها وأشعلوا أضواء هواتفهم.وأهدت لينا أغنية "رسائل" للسوريين قائلة: "إلى كل المصابين والمتألمين والمبعدين والأسرى والمعتقلين والذين يعانون من صراعات وكل من بقي في الداخل للجميع أقدم لهم هذه الأغنية".وتحظى الفنانة السورية لينا شاماميان الأرمنية الأصل، بشعبية واسعة، وتشتهر بمزج الموسيقى الشعبية العربية بالغربية، وتبدع في كتابة كلمات أغانيها والعزف على مختلف الآلات الموسيقية، فضلا عن الإنتاج إلى جانب الغناء.

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