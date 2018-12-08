محافظ واسط يبحث مع القوة الجوية ملف مطار الكوت

2018/12/08 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط يبحث مع القوة الجوية ملف مطار الكوتبحث محافظ واسط، محمد جميل المياحي، مع قائد قاعدة الكوت الجوية اللواء الطيار الركن، خالد مذري الشمري، ملف مطار الكوت، والاسباب التي حالت دون انجازه.وأكد المياحي في بيان "نمتلك رؤيا وخطة قابلة للتطبيق للمضي بمشروع المطار على أرض الواقع، كل الامكانيات متاحة الى حد كبير في قاعدة الكوت الجوية".وأضاف "جادون بالتحرك الفعلي لتحويل هذا الحلم الى حقيقة".

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