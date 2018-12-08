النجيفي: النظام العراقي أقصى السنة والكورد.. قريباً الشيعة المعارضين

2018/12/08 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر القيادي السني اثيل النجيفي، اليوم السبت، من ان ان النظام العراقي الجديد أقصى السنة والكورد.

وقال النجيفي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها شفق نيوز ان "الاقصاء السياسي دوامة انطلقت مع النظام العراقي الجديد باقصاء السنة ثم الكورد، ووصلت الآن لإقصاء الشيعة المعارضين".

وحذر النجيفي من أنه "اذا استمر دورانها، فانها ستخنق آخر من يدير عجلتها"، حسب التغريدة.

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