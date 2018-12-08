مطالبات بتحقيق في اعتراف ضابط كويتي باعدام عشرات العراقيين

2018/12/08 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم السبت، وزارة الخارجية العراقية بفتح تحقيق حول ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن مقطع فديو بثته احدى القنوات الكويتية الفضائية التي تظهر حديث احد المنتسبين في الداخلية الكويتية وهو يتكلم عن قيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية الكويتية بإعدام ٥٠ مواطنا عراقيا قبل ٢٣ عاما .

وقال عواد في بيان ورد لشفق نيوز انه "على وزارة الخارجية العراقية فتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفديو نشرته احدى وسائل الاعلام الكويتية يظهر فيها منتسب في الداخلية يعترف بقيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية الكويتية بإعدام ٥٠ مواطنا عراقيا قبل ٢٣ عاما"، مشيراً الى انه "على الحكومة الكويتية والجهات المختصة إيضاح حقيقة ما تم التطرق له من قبل احد المنتسبين في وزارة داخلية الكويت" .

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر فيها شرطي كويتي يعترف انه قبل 23 سنة قام احد المسؤولين الكبار في احد المخافر التابعة للداخلية الكويتية باعدام 50 مواطنا، يعتقد بحسب ما تداولته صفحات التواصل انهم عراقيون كانوا مقيمين في الكويت حيث تم اخذهم من الشارع وهم ابرياء ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها فيما ما بعد من قبل وزارة الداخلية.

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