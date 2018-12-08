لماذا لم يؤد العبادي والمالكي اليمين الدستوري؟

2018/12/08 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، السبت، عن لجوء بعض القادة السياسيين الى حيلة قانونية من اجل اسنادهم مناصب سيادية خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أن من بين اولئك السياسيين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.وقال البلدواي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “بعض القادة السياسيين بضمنهم نوري المالكي […]

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