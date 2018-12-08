الرافدين يمنح قرض 75 مليون دينار للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية

2018/12/08 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، السبت، عن منحه قرضا بمبلغ 75 مليون دينار للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.واضاف ان "ذلك يشترط ان تكون نسبة إنجاز الوحدة تؤهلها لتقديم سندها للرهن ضمانا للقرض وباسم المقترض حصرا"، مشيرا الى انه "بإمكان المواطن الراغب بشراء وحدة سكنية من المجمعات السكنية التي تم إنجازها وتأهيلها من قبل شركات عدة في بغداد والمحافظات، ان يقوم بتزويد المصرف بسند الشقة السكنية حتى يتم منحه قرض ٧٥ مليون دينار".

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