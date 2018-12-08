بسبب الامطار والسيول تربية السليمانية تخول ادارات المدارس تعطيل الدوام

2018/12/08 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خولت مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية يوم الجمعة مديرياتها في الاقضية بالتنسيق مع القائممقاميات في حال ارادت تعطيل الدوام في المدارس بسبب الامطار والسيول التي تشهدها المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انها ابلغت مديريات الاقضية في حال وقوع اي حادث غير مرغوب فيه او اجتياح السيول للمدارس تسطيع التنسيق مع قائممقاميتها لتعطيل الدوام حفاظا على ارواح الكوادر التدريسية والتلاميذ والطلاب.

وتشهد مناطق ومدن في اقليم كوردستان موجة غزيرة من الامطار تسببت بسيول جارفة في حدود محافظة السليمانية ومنطقة "كرميان" ادت الى وفاة فتاة وتدمير جسرين وقطع طريق رئيس.

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