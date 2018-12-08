شرطة البصرة تقتل (حسن صريفة) تاجر مخدرات كبير وخطير في المحافظة

2018/12/08 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت شرطة محافظة البصرة جنوبي العراق يوم الجمعة بقتلها تاجر مخدرات معروف مطارد من قبلها.

وقال اعلام الشرطة في بيان ، اليوم ان القوات الامنية قتلت "تاجر المخدرات حسن صريفة".

واوضح البيان ان قوات الشرطة سيطرت على كمية كبيرة من المخدرات والاسلحة" كانت بحوزة "صريفة"

وكان قائد شرطة البصرة رشيد فليح قد اعلن الشهر الماضي أن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران وأن الـ20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت.

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