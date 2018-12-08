البرلمان يستكمل التصويت على تعديل نظامه الداخلي  ويناقش غرق مخيمات النازحين

2018/12/08 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد –عراق برس-12كانون الاول / ديسمبر: خلا جدول اعمال البرلمان ، لجسة اليوم السبت ، من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.

وقال بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للمجلس ، ان ” جدول اعمال جلسة مجلس النواب ، ليوم السبت ، تضمن استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كما يتضمن الجدول كذلك طرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين “.

ومن المؤمل ان تتضمن جلسة ،غد الاحد، فقرة التصويت على بقية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي ، او على ستة منهم في حال اخفقت الكتل السياسية بالاتفاق على المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع .



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